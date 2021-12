PalaVitaletti, interventi immediati grazie alla sinergia tra Amministrazione e Asd Pallavolo Sabaudia

Sabaudia – Sulla vicenda relativa al “PalaVitaletti” l’Amministrazione comunale e l’Asd Pallavolo Sabaudia fanno chiarezza e condannano i toni totalmente fuori contesto di alcune polemiche.

“Il Comune di Sabaudia e la società stanno collaborando già da tempo – dichiara il presidente dell’Asd Alessandro Pozzuoli – programmando una serie di interventi e attività volte a garantire lo svolgimento del campionato di Serie A. Il Palazzetto, già nel 2018-2019, era inadeguato e sono stati effettuati interventi sulle guaine e di adattamento tecnico necessari per disputare incontri del campionato di Serie A. L’8 dicembre scorso – continua Pozzuoli – per un fatto straordinario, stante le copiose piogge degli ultimi 40 giorni, si è verificato un episodio di allagamento, in ordine al quale l’Amministrazione è subito intervenuta, tanto che in questo weekend si sono svolte regolarmente le partite in casa delle giovanili e della squadra femminile.

In tutto questo si ringrazia il Sindaco di Cisterna di Latina Mantini e la Top Volley concessionaria dell’impianto, che hanno tempestivamente autorizzato la partita nell’impianto di Cisterna. In questo momento storico la collaborazione tra associazioni ed enti è fondamentale per i nostri giovani e la nostra città, pertanto in questo caso mi sento di stigmatizzare l’uso di certi toni”, conclude il presidente dell’Asd.

“L’Amministrazione comunale e l’Asd Pallavolo Sabaudia si confrontano di continuo – ribadisce il sindaco Giada Gervasi – anche su ulteriori interventi necessari che hanno carattere di vario tipo (bagni, spogliatoi e infissi) e che sono già stati programmati. Oggi più che mai, in questa situazione di massima allerta sanitaria, è importante la collaborazione tra amministrazione ed associazioni, perché lo sport sia momento di ripartenza e perché la sinergia permette di affrontare i problemi celermente, come accaduto in questo caso grazie la disponibilità delle parti, e programmare le azioni da intraprendere in futuro”.

Non è mancata infine una replica alle polemiche: “I toni usati per enfatizzare la vicenda li rispediamo al mittente. Capiamo che per alcuni è più facile cavalcare l’onda della polemica che essere costruttivi, ma questa Amministrazione ha dimostrato di saper trovare risorse extra comunali per “rinnovare” i beni comuni come scuole ed impianti sportivi, investendo così sul futuro dei nostri giovani, grazie anche alla disponibilità di tante associazioni del territorio.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia