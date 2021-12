Fiumicino – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, nel piazzale antistante il palazzetto comunale, la nuova ambulanza della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino. Presenti, tra gli altri, il sindaco Montino, il responsabile della Protezione Civile Alfredo Diorio, alcuni cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine.

“Voglio ringraziare tutte le volontarie e i volontari che operano sul nostro territorio instancabilmente e con dedizione, tutti i giorni e in tanti ambiti: dagli interventi per la sicurezza della città durante le forti piogge, gli incendi, le giornate di vento forte, agli ambiti sociali, come abbiamo visto in particolar modo durante l’emergenza provocata dalla pandemia che stiamo affrontando insieme. La forza di questo Comune è il volontariato a cui va un grande plauso”, le parole del sindaco, Esterino Montino.

Foto 3 di 10



















“La Protezione Civile di Fiumicino fa un altro salto di qualità, come molti ne ha fatti in questi anni. Sì, grazie all’amministrazione, ma grazie all’impegno delle persone che la animano e che sono direttamente impegnate sul territorio. Questa nuova, bellissima, ambulanza di ultima generazione, con attrezzature ultra moderne, pronta perfino per piccoli interventi chirurgici, sarà principalmente a disposizione della parte nord del nostro territorio che è ancora quella meno strutturata in termini di servizi – prosegue il primo cittadino -. Abbiamo fatto molto, in questi anni, e molto rimane da fare. Per fortuna c’è l’eccellenza del Bambino Gesù di Palidoro. Abbiamo aperto, insieme alla Regione, la Casa della Salute di Palidoro: un presidio fondamentale. Ma ancora dobbiamo fare salti di qualità nei servizi sociosanitari. A Maccarese, nella ex condotta medica, aprirà un hospice. E poi l’ospedale di prossimità che sorgerà dove ora c’è il presidio di via Coni Zugna”.

“Quest’ambulanza è uno strumento straordinario che, in accordo con la Asl, troverà una sede fisica in cui fare base per essere a disposizione del nord del territorio, sapendo che l’emergenza può presentarsi anche in altre aree della città dove potrà intervenire. Un ringraziamento anche alla nostra Polizia Locale e alle altre forze dell’ordine, perché tutto quello che facciamo riusciamo a farlo grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni. Chi pensa di poter fare da sé, sbaglia di grosso. Insieme, invece, andando nella stessa direzione riusciamo a fare cose di grande eccellenza”, conclude il Sindaco.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino