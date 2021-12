Pomezia, si siede al bar senza green pass: multati cliente e dipendente

Pomezia – Scoperto a consumare in un bar ma è senza green pass. E’ successo a Pomezia, in una stazione di servizio lungo la via Pontina Vecchia. Il 34enne di Nettuno è stato sorpreso dai Carabinieri di Pomezia mentre consumava al tavolo senza essere in possesso di green pass.

Sanzionata anche la dipendente dell’attività, in qualità di addetta al controllo delle certificazioni, per non aver ottemperato alle verifiche obbligatorie.

Controlli anche a Roma

Multe anche per tre clienti di un bar e di una sala slot e per i 2 titolari delle attività a Tor Bella Monaca. I clienti, infatti, sarebbero stati fatti entrare negli esercizi sebbene fossero sprovvisti di Green Pass.

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno fatto scattare le verifiche alle fermate dei bus di via Tiburtina, dove sono state controllate complessivamente 115 persone. Tra queste, un ragazzo di 27 anni, cittadino dell’America Centrale, ha esibito dal suo cellulare un Green Pass valido, ma intestato ad un’altra persona.

Nel corso dei successivi accertamenti dei Carabinieri, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19 cm ed è emerso, altresì, che la sua posizione sul territorio nazionale era irregolare. Per questi motivi il 27enne è stato denunciato a piede libero per uso di atto falso e possesso ingiustificato di arma, successivamente è stato trasferito in un Centro Permanenza e Rimpatrio di Torino, in attesa delle determinazioni delle Autorità competenti.

(Il Faro online)