Roma-Lido, la Capitale promette a Ostia due treni in più da gennaio 2022

Ostia – Due treni in più sulle rotaie della Roma-Lido da gennaio 2022. E’ la promessa fatta da Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, durante il Consiglio straordinario convocato in Municipio X per la mattinata di giovedì 16 dicembre.

I convogli in più – che vanno a sommarsi ai tre attualmente operativi, per un totale di cinque – permetteranno di ripristinare almeno la tratta Cristoforo Colombo-Eur Magliana e di far girare, nelle ore di punta – la mattina presto e il tardo pomeriggio -, quattro o cinque treni.

Durante il sabato e nei festivi, ha annunciato Patanè, la frequenza sarà a 30 minuti, ma il servizio sarà attivo sull’intera linea, da Porta San Paolo a Cristoforo Colombo.

Da marzo, invece, i treni sulla Roma-Lido saranno sette, e da aprile torneranno finalmente ad essere otto: numeri che consentiranno, dopo mesi di disagi e disservizi (leggi qui e qui), il ripristino dell’intera tratta, con frequenza a 15 minuti.

“Non credo che un assessore appena nominato debba accertare le responsabilità del passato”, ha detto ai membri del Consiglio del Municipio X. “Il mio compito, ora, è migliorare la situazione, lavorando a testa bassa“. “Non posso inventarmi i draghi, ma m’impegno personalmente perché dal 7 gennaio arrivino due treni in più”.

Il Comune di Roma, ha spiegato l’assessore capitolino, chiederà ad Ansfisa (L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) di anticipare il rientro in servizio dei convogli attualmente in manutenzione, così da poterne avere subito due in più e impedire il collasso della linea.

Il Comitato pendolari Roma-Ostia, oggi presente al Consiglio straordinario, aveva invece chiesto che Atac adattasse e trasferisse sulla Roma-Lido due convogli “di rafforzamento” da metro A e metro B (leggi qui).

“Quello che chiediamo è il distacco di un paio di treni CAF dalla metro A e dalla metro B per portarli sulla Roma-Lido dopo averli adattati, cosa che può essere fatta nel giro di tre mesi”, aveva spiegato Maurizio Messina, presidente del Comitato, a ilfaroonline.it.

“Questo, per noi, sarebbe una boccata d’ossigeno, mentre per le metro sarebbe solo un leggerissimo degrado perché, per fortuna, di treni a disposizione ne hanno molti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio