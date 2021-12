Sciopero generale, anche Roma si ferma: ecco quali sono i servizi garantiti

Roma – Giornata nera per i trasporti e non solo… Oggi, 16 dicembre, infatti, è stato indetto dalla Cgil e Uil lo sciopero generale di 8 ore per tutti i lavoratori pubblici e privati contro la manovra Draghi.

Una protesta diretta, tra l’altro, a contrastare la precarietà occupazionale, a chiedere un intervento fiscale per i redditi bassi e medio bassi, la revisione delle pensioni, la lotta all’evasione fiscale e potenziamento delle risorse sanitarie.

La manifestazione è prevista in Piazza del Popolo a Roma a partire dalle 10. Ma sono diversi i corte previsti in altre città italiane, tra le quali, Milano, Palermo e Bari.

A incrociare le braccia oggi gli addetti al trasporto ferroviario, fatta eccezione per le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Anche nel trasporto pubblico locale saranno rispettati gli orari di garanzia, per quanto a Roma, in particolare, lo sciopero dalle 8 e 30 alle 17 e dalle 20 a fine turno, coinvolgerà metropolitane, bus, e tram.

Il personale marittimo aderirà allo sciopero per quanto verranno garantiti i collegamenti con le isole maggiori e minori. Si fermeranno anche i dipendenti aeroportuali e gli operatori delle autostrade.

