Sperlonga, più telecamere per contrastare la microcriminalità

Sperlonga – La Giunta comunale del Comune di Sperlonga ha deliberato l’”approvazione del progetto ‘sicurezza sociale in Comune” con richiesta di finanziamento al ministero dell’Interno.

Si tratta di un progetto portato avanti da tempo dall’amministrazione comunale di Sperlonga che si propone di contrastare i fenomeni di microcriminali, a tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso l’ampliamento del sistema urbano di videosorveglianza.

Un’idea che l’esecutivo comunale intende perseguire dopo aver approvato lo studio di fattibilità tecnica di ampliamento del sistema urbano di videosorveglianza.

Nella delibera è più volte rimarcato come il piano di intervento rappresenti “uno strumento di prevenzione dei fenomeni delittuosi”. Si tratta, quindi, di un servizio utile a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la garanzia di sicurezza andando il sistema di videosorveglianza a coprire zone attualmente non video controllate.

Uno strumento gestito dalla Polizia locale a servizio di tutta la comunità che potrà contare su dispostivi che oltre a svolgere la funzione di dissuadere i male intenzionati dal mettere in atto furti in appartamento, piccoli furti, atti vandalici, consente agli operatori delle forze dell’ordine di poter intervenire in maniera mirata e risolutiva nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni di microcriminalità.

