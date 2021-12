La terza medaglia della prima giornata di competizione è arrivata dai vicecampioni olimpici della 4×100 stile, con un solo innesto nuovo in squadra. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri. Deplano è entrato in team al posto di Frigo, per questo Mondiale di nuoto in corta che promette scintille. Gli azzurri dominano la finale e poi salgono sul secondo gradino tra i grandi. Russia prima e Stati Uniti terza. Ancora una volta l’Italia sgomita e si prende il posto che gli spetta. Ormai conferma. Allora è d’argento l’alloro ottenuto ad Abu Dhabi con il record italiano di 3’03″61. Con rammarico leggero ma forte di una promessa che presto l’oro arriverà: “Ho il dente avvelenato”. Ha detto Zazzeri ai microfoni di Raisport a margine della gara. E’ stato lui l’ultimo frazionista, lì e lì con il russo fino al tocco della piastra, giocando solo sui centesimi spiccioli.

E con i centesimi ha fatto i conti e con padronanza Alberto Razzetti. Nei 200 farfalla si prende il titolo mondiale in corta, dopo averlo fatto agli Europei e sempre sulla distanza dei 25 metri. Non molla Razzo e con potenza e velocità, tanto che neanche lui sa come spiegare questa crescita, con stupore gioioso al termine della conquista: “Non me l’aspettavo.. devo metabolizzare ancora..”. Dice Razzo gigante a Raisport, tipo cannonata in gara. Ma sa che sta crescendo. Lo fa e quei centesimi in vasca sono solo sei dal primato europeo. Intanto si prende di nuovo il record italiano: 1:49.06. e non finisce di prendersi medaglie. lo fa poi nei 200 misti. E’ il bronzo il colore dell’alloro. E’ una doppietta straordinaria per l’azzurro.

(foto@Giorgio Perottino/Deepbluemedia /Insidefoto)

