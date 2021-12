Città del Vaticano – La campagna vaccinale anti-Covid, la famiglia, la pace nel mondo e l’educazione dei giovani, senza dimenticare la vi piaga delle migrazioni e i valori della democrazia in Ue sono stati al centro dei “cordiali colloqui” avuti stamani in Vaticano dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita di congedo. Il faccia a faccia è durato 45 minuti.

“Francesco – si legge in una nota diffusa dalla Santa Sede – ha ricevuto in udienza il Presidente Mattarella, il quale si è successivamente incontrato con il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati”.

di 14 Galleria fotografica Vaticano, Mattarella in visita di congedo dal Papa









“Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato – ragguaglia la nota – è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni intercorrenti tra la Santa Sede e l’Italia, e ci si è soffermati su alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi della pandemia e alla campagna di vaccinazione in atto, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale attenzione al Continente africano, alle migrazioni e al futuro e ai valori della democrazia in Europa”.

“Grazie della testimonianza, grazie”, le parole con cui il Papa ha salutato il Presidente della Repubblica consegnandogli il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022: “Questo l’ho firmato l’8 dicembre e non è stato ancora pubblicato. Questo che le do è un primo esemplare, da me firmato per lei questa mattina”. E Mattarella ha risposto: “È un appello per quello che dicevamo, che è fondamentale”.

Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani; i volumi dei documenti papali Il Messaggio per la Pace per il 2022 Il Documento sulla Fratellanza Umana Il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Mattarella a sua volta ha omaggiato il Pontefice con una stampa con veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni al Quirinale.

“Ricordatevi di pregare per me. E se qualcuno non prega, magari non se la sente, inviatemi buone ondate. Non pregate contro di me”, ha detto poi il Pontefice ai sei nipoti del Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella, salutandoli al termine dell’incontro nella Sala della Biblioteca. Introducendo la delegazione italiana, il capo dello Stato ha presentato dapprima la figlia Laura, che lo accompagnava nella veste di “first lady”, quindi tutti i nipoti: Manfredi, Costanza e Maria Chiara, figli della stessa Laura, e Sergio, Piergiorgio e Lauro, figli invece del primogenito del Presidente, Bernardo Giorgio.

Al più piccolo, Lauro, il Papa ha dapprima chiesto “Come vai a scuola?”, poi rivolto anche agli altri: “Voi studiate tutti?”. E ad uno ad uno hanno risposto, chi ingegneria, chi giurisprudenza, chi laureato in economia. Prima di salutarli, davanti ai sei ragazzi e ragazze in cerchio, il Papa ha chiesto loro: “Cosa pensate voi di questa visita col nonno?”. E il più grande, Manfredi, ha risposto: “Sarà un bel ricordo. È la terza volta che veniamo, ma la prima che ci incontriamo e parliamo con lei così direttamente”.

(Il Faro online) Foto © Ufficio Stampa Quirinale – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano