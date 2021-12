A Ostia un torneo di calcio per ricordare Riccardo Pica, il 15enne morto alla Madonnetta

Ostia – Un torneo di calcio per ricordare Riccardo Pica, il 15enne morto al Parco della Madonnetta, ad Acilia, lo scorso 26 febbraio.

E’ l’iniziativa organizzata dall’associazione Decimo Solidale, da anni attiva sul territorio del Municipio X, per il prossimo 28 dicembre.

A sfidarsi, nella cornice del campo sportivo “Alessandro Lodovichetti” di via dei Brigantini, a Ostia, saranno l’ASD Pescatori, l’ASD Castelporziano, l’ASD Eschilo e la JEM’s Eschilo 2, che giocheranno a partire dalle ore 14.15.

La finale fra le due squadre vincitrici, invece, si disputerà il giorno successivo, il 29 dicembre, dalle ore 16.

L’intento, spiegano gli organizzatori, è quello di mantener desta l’attenzione sulla necessità di ricostruire quanto accaduto quel giorno: le responsabilità per la morte di Riccardo, colpito da un presunto scompenso cardiaco mentre fuggiva da un senzatetto accampatosi in ciò che rimane dell’ex centro sportivo del parco (leggi qui), non sono infatti ancora state del tutto accertate, nonostante l’autopsia (leggi qui).

Ma non solo. “Vogliamo anche riportare l’attenzione sui promessi e però mancati interventi per la ristrutturazione del Parco della Madonnetta, un tempo fiore all’occhiello del territorio e che oggi versa in uno stato di degrado assoluto”, sottolineano gli organizzatori.

Al termine del torneo saranno consegnati riconoscimenti alla famiglia di Riccardo Pica e alle società sportive da parte dell’associazione Decimo Solidale. All’evento è stato invitato anche il presidente del Municipio X, Mario Falconi.

