Ambientalisti bloccano il viadotto della Magliana: code anche sulla Roma-Fiumicino

Roma – Hanno bloccato il viadotto della Magliana, all’altezza del Ponte sul Tevere, a Roma, per protestare contro l’emergenza climatica. È la settima azione degli ambientalisti di Extinction Rebellion nella Capitale. Anche in questo caso una decina di persone sono stati identificati dalla polizia arrivata sul posto. Ieri altri 7 ambientalisti avevano bloccato il traffico sul Gra all’altezza di Settebagni. Martedì sempre sul raccordo, all’altezza della Tuscolana, erano state identificate altre 8 persone appartenenti allo stesso gruppo. Ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono registrate sulla A91 Roma-Fiumicino a partire da via Rebecchini verso l’Eur. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che stanno allontanando i manifestanti.

(Il Faro online)