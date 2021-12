Ardea, il 18 dicembre la presentazione del cortometraggio di Roberto Palmerini

Ardea – “Un altro evento all’insegna della cultura e della promozione del nostro territorio e dei talenti che vi risiedono”. Così in una nota il Comune di Ardea annuncia la presentazione del cortometraggio di Roberto Palmerini in aula consiliare sabato 18 dicembre.

“Un’occasione per conoscere l’opera del regista Roberto Palmerini – si legge nella nota – che, con l’apporto degli attori Brando Giorgi e Fabio M. Frati, ha realizzato un corto di azione e psicologia ambientato proprio sul nostro litorale. Una narrazione in cortometraggio, con il contributo del Comune di Ardea (finanziato per celebrare il territorio in occasione del Cinquantenario) e con l’importante sostegno della Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione (R.A.S.I), che traccia una originalissima e sensibile immagine della crisi personale e professionale di un’artista in crisi come attore e come individuo”.

“Una lente d’ingrandimento su inquietudini, paradossi e drammi della nostra epoca, dal punto di vista di chi è più esposto alle difficoltà economiche e sociali dei nostri tempi, in particolar modo in regime di pandemia ed emergenza Covid. Vi aspettiamo sabato 18 dicembre alle ore 20:00 nell’Aula Consiliare del Comune di Ardea, muniti di Green Pass, nel rispetto delle ultime norme dettate dall’emergenza Covid“.

