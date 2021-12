Bonus Giovani, 45 beneficiari tra Montalto e Pescia 

Montalto – Sono terminati i primi due bandi per l’assegnazione del bonus giovani, nato con lo scopo di sostenere i ragazzi e quelle famiglie che ne faranno richiesta per svolgere attività sportive e di tempo libero, attività culturali, musicali e percorsi di formazione e crescita.

“Il bonus – commenta l’assessore allo sport e politiche giovanili Giovanni Corona – era rivolto alle famiglie con figli minori, a partire da 6 fino 18 anni (con esclusione di coloro che compiono il 18esimo anno di età alla data di pubblicazione del bando) che sono residenti nel comune di Montalto di Castro e che si impegnano ad iscriversi e frequentare associazioni, società sportive e del tempo libero, gruppi culturali o enti soggetti giuridici con sede legale nel nostro comune.

Abbiamo effettuato due bandi, l’ultimo terminato In questi giorni, e ad oggi i beneficiari del bonus sono 45 ragazzi tra Montalto e Pescia.

Sono molto felice – conclude l’assessore – di questa importante misura a sostegno dei giovani che faremo ripartire per la terza volta ad inizio 2022, in modo da dare opportunità di partecipare al numero maggiore di persone possibile”.

