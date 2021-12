Covid, dal 18 dicembre a Civitavecchia torna l’obbligo della mascherina all’aperto

Civitavecchia – “Ho firmato l’ordinanza con la quale si dispone l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, nella parte centrale della città”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

“È una misura – spiega il primo cittadino – che ho condiviso con la Task Force comunale, davanti all’aumento di contagi registratosi negli ultimi giorni, e che ha purtroppo riguardato anche alcuni cluster in residenze per anziani. Invito tutti quindi a rispettare pedissequamente la disposizione, soprattutto durante gli eventi e le manifestazioni che interesseranno la città nei prossimi giorni”.

