Fiumicino, nel weekend un evento per aiutare i cittadini a familiarizzare con lo Spid

Fiumicino – “Sabato 18 e domenica 19, a piazza Grassi e in via delle Ombrine, si terrà un’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con personale specializzato, per la promozione dell’uso del Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio conosciuto come Spid”. Lo annuncia, in una nota, l’assessora all’Informatizzazione e innovazione tecnologica Anna Maria Anselmi.

“L’iniziativa – spiega Anselmi – punta a dare informazioni e indicazioni sull’attivazione dello Spid soprattutto alle persone che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali. Come ormai noto a tutti, lo Spid è uno strumento necessario e molto funzionale per accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione. Inoltre, garantisce la possibilità di ridurre le lunghe attese, facilita l’accesso ai fascicoli previdenziali, ai propri certificati anagrafici, alla situazione fiscale, al proprio fascicolo sanitari e consente di iscriversi ad un concorso pubblico o usufruire di molti altri servizi”.

“I canali a disposizione delle cittadine e dei cittadini per l’attivazione dello Spid sono molteplici – prosegue Anselmi -. Attraverso questa iniziativa vogliamo aiutare chi ancora avesse dubbi, perplessità o difficoltà”.

“Il personale presente in piazza Grassi, oltre a fornire e distribuire materiale informativo, sarà dotato di tablet o pc per meglio illustrare all’utente le procedure da seguire per l’attivazione gratuita e i vantaggi collegati – aggiunge l’assessora -. Questo consentirà alle persone giovani e meno giovani di avere maggiore consapevolezza e dimestichezza con le procedure telematiche, consentendo a tutti di proseguire nel proprio processo di digitalizzazione”.

“Il personale sarà a disposizione di chiunque lo desiderasse sabato 18 in via delle Ombrine dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e domenica 19 dicembre in piazza Grassi dalle 10.00 alle 17.00 – conclude Anselmi -. Ringrazio il dr. Emilio Scalfarotto e l’ufficio Innovazione Tecnologica, per aver ideato e messo in campo questa iniziativa a disposizione dei nostri cittadini” conclude l’assessora Anselmi.

