Focene, Energie per Fiumicino: “Ancora in balìa di disservizi telefonici e linee obsolete”

Fiumicino – “Siamo ben consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che colpiscono ciclicamente la località di Focene e, come altri comitati e cittadini, cerchiamo sempre di portarli all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Tra le altre, su sollecitazione dei residenti, dobbiamo constatare che le utenze telefoniche (e quindi le linee di connessione dati) soffrono di continui disservizi“. Così, in una nota stampa, Gabriele Ciminelli e Patrizio Petillo, Energie per Fiumicino – Focene

“Sappiamo che tale problematica non è di pertinenza dell’Amministrazione, – spiegano – ma allo stesso tempo, siamo al corrente che la stessa, potrebbe intervenire con solleciti che possono sicuramente avere un peso specifico differente per i vari provider. Infatti, ricordiamo che precisamente un anno fa, l’Amministrazione, attraverso l’Assessorato ai Lavori Pubblici, sollecitava uno dei gestori telefonici alla posa della fibra ottica, avvisando anche la cittadinanza di possibili disagi (07 dicembre 2020).

La suddetta procedura potrebbe essere attuata anche per Focene, chiedendo, dove sia possibile la FTTH (Fiber to the home), unica tecnologia al momento in grado di garantire una velocità di 1 Gigabit/s”.

“Negli ultimi due anni, – concludono Ciminelli e Petillo – abbiamo avuto un estremo bisogno di connessione al web (per telelavoro, per la didattica a distanza, etc), quindi avere delle cabine e delle linee obsolete (addirittura alcune risalenti ai primi anni 90) crea esclusivamente forti disagi e malcontento tra la cittadinanza”.

