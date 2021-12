Formia, festività natalizie con mascherine anche all’aperto: l’ordinanza del sindaco Taddeo

Formia – Dopo le riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica nel corso delle quali è stato stabilito di adottare misure straordinarie per limitare durante le festività natalizie la concentrazione nelle vie del centro e nei luoghi di maggiore affluenza della città e a seguito di sollecitazione della Regione Lazio che ha inviato Sindaci e Prefetti ad adottare misure straordinarie per garantire la salute pubblica, anche il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha emanato ordinanza in merito.

Il primo cittadino di Formia ha stabilito che “a partire dal 17 dicembre e fino al 9 gennaio prossimo è obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto su tutto il territorio comunale”.

Nel provvedimento Taddeo specifica come la violazione dell’ordinanza comporta una sanzione dai 400 ai mille euro.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia