Liceo Seneca di Roma in rivolta, Città Metropolitana: “Pronta ad ascoltare e intervenire”

Roma – La protesta degli studenti del liceo Seneca non è rimasta inascoltata. La Città Metropolitana di Roma, all’indomani della manifestazione degli alunni che per tre giorni hanno stazionato fuori alla sede principale dell’Istituto scolastico, in via Francesco Albergotti, per rappresentare i vari disagi che si registrano all’interno della scuola (leggi qui), ha fatto sapere che “è disponibile ad ascoltare e a valutare le richieste degli studenti che in questi giorni sono mobilitati”.

L’Ente metropolitano, che per altro eleggerà il nuovo consiglio questa settimana, ha fatto sapere che “analizzerà le criticità e le proposte degli studenti ed in particolare per le questioni che riguardano l’edilizia scolastica.

La sinergia tra gli Enti coinvolti, Comuni, Municipi e Città metropolitana sarà la chiave di volta per modulare, assieme agli studenti, le soluzioni più efficaci”.

