L’Italia mista del fondo è oro alle World Series, Paltrinieri: “Bene così.. adesso testa al Mondiale”

Mentre il nuoto nazionale da battaglia ad Abu Dhabi per conquistare altre medaglie iridate in corta, oltre alle prime tre di ieri pomeriggio, il fondo sale sul podio e aumenta allori prestigiosi. E’ in corso la competizione delle World Series.

Dopo i successi delle tappe di Alghero, anche negli Emirati Arabi l’Italia prosegue a collezionare medaglie. Dopo il bronzo vinto da Giulia Gabrielleschi nelle prime battute del torneo di dicembre, l’oro è andato al team azzurro misto formato da Martina De Memme, la stessa Gabrielleschi che fa bis in competizione, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri. Già campioni europei a Budapest, hanno messo in bacheca anche il primo posto nel fondo nella 4×1.5 km: “Sapevo che sarei arrivato allo sprint con Rasovszky e nel finale ho dovuto strappare perché lui ha uno spunto notevole in volata”. Felicissimo Paltrinieri commenta la gara e lancia un pensiero al futuro prossimo: “E’ andata bene. Adesso penso al Mondiale in vasca corta: cercherò di fare il possibile. Speriamo bene: ho lavorato tanto”.

Ancora Acerenza ha messo l’argento al collo nella gara individuale della 10 km tra i grandi di specialità. Wellbrock vince l’oro e il bronzo va a Rasovszky: “Molto contento per il podio – dice l’azzurro come riportato dal sito ufficiale della Federnuoto – è la mia prima medaglia individuale in World Series, in un contesto mondiale e con avversari così forti. Sono soddisfatto del lavoro svolto”. Sarà impegnato anche lui al Mondiale in corta in svolgimento in queste ore. Farà i 1500 già lunedì prossimo, insieme a Greg.

Nella classifica finale del torneo della Fina, Giulia Gabrielleschi è terza al mondo, mentre Matteo Furlan quarto nella categoria maschile.

(foto@G.Perottino/DBM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport