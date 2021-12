Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un vasto e robusto anticiclone sta dominando la scena su mezza Europa mantenendo condizioni di stabilità atmosferica su praticamente tutto il settore centro-occidentale europeo, grazie ai suoi massimi barici di 1040hPa posizionati sulle Isole britanniche. Una diffusa stasi atmosferica che però comporta anche la presenza di nebbie e nubi basse tra Regno Unito, Francia ed Europa centrale, a tratti così compatta da dar luogo anche ad alcune pioviggini in pianura. Tale situazione non si sbloccherà e rimarrà invariata per altri giorni ancora, mentre sugli stati orientali ritroviamo condizioni opposte, con la discesa di correnti fredde ed instabili lungo il bordo destro dell’anticiclone che puntano i Balcani e li raggiungeranno nel weekend, dando vita ad episodi di instabilità invernale.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata soleggiata sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata da moderate-tese correnti da Nordest che soffieranno in particolare sui settori toscani, Umbri e del medio-alto Lazio; ventilazione in prevalenza debole su basso Lazio e reatino. Da segnalare qualche residuo annuvolamento la notte e al primo mattino soprattutto sui settori appenninici. Possibili locali gelate al mattino su Ciociaria, reatino, fondovalle appenninici e localmente sull’alta Toscana. Temperature in deciso calo dalla sera, quando i venti andranno ad attenuarsi; in giornata ancora nettamente sopra la media con punte di oltre 13-14°C. Mari poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Commento del previsore Lazio

Pressione in aumento sulle regioni del medio Tirreno con correnti secche nord orientali, a garanzia di giornate dal tempo stabile con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi fino al weekend compreso. Locali gelate al mattino sulle pianure della medio-alta Toscana, e nei fondovalle appenninici ed Umbri riparati dai venti da Nordest, che torneranno temporaneamente in rinforzo da giovedì, accompagnando un addolcimento momentaneo delle temperature minime. Temperature massime in aumento specie sull’alta collina. Lunedì temporanea rotazione delle correnti da Ovest, più umide, responsabili di un generale aumento della nuvolosità e anche di qualche sporadica pioviggine. Prognosi ancora incerta invece per il Natale, che ad oggi si prospetta instabile o perturbato.

(Fonte: 3B Meteo)