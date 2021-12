Ostia Antica, primo sopralluogo dell’Amministrazione al tritovagliatore: “E’ tutto a norma”

Ostia – Primo sopralluogo del Campidoglio e del Municipio X nella sede Ama di via dei Romagnoli che ospita il tritovagliatore, di recente rientrato in funzione (leggi qui) e in passato oggetto di numerose polemiche (leggi qui).

“Insieme ad una rappresentanza dell’Assessorato capitolino all’Ambiente e al presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Giammarco Palmieri, siamo stati accolti dalla dirigenza e da alcuni dipendenti di Ama che ci hanno illustrato il funzionamento del tritovagliatore e le procedure di lavorazione dei rifiuti conferiti in relazione alla gestione dei flussi”, raccontano Valentina Prodon, vicepresidente e assessora all’Ambiente del Municipio X, e Valentina Scarfagna, presidente della Commissione Ambiente in X Municipio.

“Rispetto alle preoccupazioni, siamo molto soddisfatte della sinergia che si è creata fra Amministrazione municipale, capitolina e l’azienda Ama”, spiegano. “Ci è stato garantito il corretto svolgimento delle operazioni di tritovagliatura nel rispetto delle norme, condizioni indispensabili per l’obiettivo comune di salvaguardia dell’ambiente, dei cittadini e dei lavoratori coinvolti”.

“Abbiamo potuto appurare – proseguono Prodon e Scarfagna – che sono state previste ulteriori accortezze per garantire un’adeguata qualità dell’aria e degli ambienti circostanti al termine di ogni giornata di lavoro. Come X Municipio siamo assolutamente disposti a fare la nostra parte secondo le linee dettate dall’assessora Alfonsi, nell’ottica di una gestione autonoma dello smaltimento dei rifiuti e sarà compito di questa Amministrazione sensibilizzare la cittadinanza alla raccolta differenziata. Questa sarà la giusta soluzione affinché si debbano smaltire sempre meno rifiuti indifferenziati”.

