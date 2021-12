Ostia – Un brindisi per festeggiare il Natale e guardare con fiducia all’anno nuovo. Un momento di incontro che è stato anche un’occasione di dialogo per il Consiglio Direttivo di Ascom Ostia Confcommercio Roma, presente al completo insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine.

“Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud – si legge in una nota – crede fortemente nel confronto, nell’ascolto e nella partecipazione alle scelte che riguardano il futuro del nostro Municipio. Il momento informale del brindisi natalizio rappresenta l’inizio, per il nuovo anno, di un percorso appena avviato per la crescita e lo sviluppo del litorale romano, dall’entroterra al mare, passando per il centro città. Un percorso fatto anche di unità del comparto produttivo determinato a lavorare fianco delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine”.

Presenti all’appuntamento organizzato da Ascom Ostia Confcommercio Roma, in rappresentanza del Municipio X di Roma Capitale, il Presidente Mario Falconi, la Vice Presidente Valentina Prodon e l’Assessore al Turismo e Attività Produttive Antonio Caliendo. Tra le Forze dell’Ordine presenti, il Commissario Capo Polizia di Stato, Fabrizio Petrucci, il Capitano Comandante Compagnia CC ostia, Marco Catizone, Gianluca Cologgi Maresciallo Luogotenente comandante di Stazione, il Tenente della Guardia di Finanza Giulia Ramanazzi, il Capo Squadra Vigili del fuoco Massimiliano Metalli.

“Amiamo questo territorio che custodite proteggete e rappresentate ogni giorno – le parole della presidente di Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, Valeria Strappini rivolgendosi alle Forze dell’Ordine presenti e alle Istituzioni -. Siamo riusciti a creare un incontro tra realtà prima così distanti, ora in connessione nell’interpretare lo spirito del tempo, con l’anima di una vera comunità professionale e imprenditoriale che supera i confini di ogni specifica competenza con una visione unica di città e di gestione del cambiamento. Viviamo ancora una fase critica, il Covid non è ancora alle spalle ma ha permesso di scrivere una nuova pagina per la programmazione della nostra città, portando grandi e veloci riassetti organizzativi”.

“La pandemia inciderà in modo importante e tutti dovremo adeguarsi ad un nuovo approccio con cui interpretare i cambiamenti; un cambio di passo in cui sarà fondamentale fare rete e seguire le regole anche e soprattutto per arginare fenomeni criminali che trovano terreno fertile in momenti di crisi socieconomica come il periodo che stiamo attraversando. Sostenere le imprese e garantire i posti di lavoro è la mission di Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud, e stiamo monitorando iniziative a sostegno dell’economia per supportare la ripresa delle nostre aziende”, conclude.

