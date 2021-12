Pomezia, con un arsenale in casa: coppia cerca di vendere petardi e botti illegalmente

Pomezia – La Questura di Roma si prepara ad affrontare le festività natalizie non solo attuando misure di prevenzione e vigilanza sull’osservanza dei protocolli Covid-19, ma anche anticipando i servizi di contrasto alla vendita e detenzione di materiale esplodente illegale nella Capitale e Provincia ed assicurare così la sicurezza ai propri cittadini.

Nel corso delle attività di controllo, nella giornata di ieri si è appreso che una coppia di giovani, abitanti a Pomezia tentavano di vendere illegalmente petardi di grosse dimensioni e batterie di fuochi artificiali.

Individuato l’appartamento occupato dalla coppia, sito in un complesso di case popolari di via Fellini, all’interno sono stati rinvenuti oltre 130 petardi di grosse dimensioni equiparabili alla IV categoria, destinati al solo scopo professionale (per titolari di licenza di Pubblica Sicurezza) e privi di etichettatura conforme, nonché 10 batterie di fuochi artificiali la cui detenzione e vendita è parimenti destinata ad aventi titolo ed idonei locali.

Il materiale , posto sotto sequestro penale, verrà distrutto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La titolare dell’appartamento, convivente con soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, competente per territorio, in violazione dell’art. 678 c.p. in relazione agli artt. 47 e 53 del T.U.L.P.S.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

