Pro Loco Tarquinia e Aipd Viterbo insieme per un Natale solidale

Tarquinia – Pro Loco Tarquinia e Aipd (Associazione italiana persone down) Viterbo uniscono le forze per un Natale solidale. Lo faranno il 18 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12,30, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi, nel centro storico della città etrusca, attraverso un bacchetto pieno di tante idee regalo realizzate con materiali riciclati.

“Con un piccolo gesto di solidarietà, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi dell’Aipd, per potenziarne servizi e attività sul territorio viterbese – spiegano i volontari della Pro Loco Tarquinia -. L’Aipd ha come obiettivo la promozione dell’inclusione lavorativa e sociale dei ragazzi e degli adulti con sindrome di down. Invitiamo i cittadini tarquiniesi a venirci a trovare sabato davanti alla nostra sede, perché sia un Natale all’insegna della solidarietà”.

