Roma, si presenta dall’ex moglie con un’ascia: paura in un condominio del Tuscolano

Roma – L’hanno trovato nella tromba delle scale del palazzo dell’ex moglie, con un’ascia in mano. Per questo i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi della Stazione Roma San Giovanni, hanno arrestato in flagranza un 62enne romano.

A seguito di una segnalazione giunta al 112, i militari sono infatti intervenuti in un condominio nei pressi di via della Stazione Tuscolana e, quando sono entrati, hanno sorpreso il 62enne nella tromba delle scale con un’ascia in pugno.

Solo dopo ripetute richieste di abbassare l’arma effettuate dai carabinieri l’uomo è stato bloccato e disarmato, nonostante l’energica resistenza opposta.

La successiva perquisizione ha poi permesso ai militari di rinvenire, occultato nei pantaloni, un coltello da cucina lungo 23 centimetri.

I carabinieri hanno ascoltato la donna, una 57enne romana, che ha dichiarato che da tempo subisce vessazioni continue che interferiscono nella propria vita privata anche con molestie attraverso il citofono, tutti comportamenti che le portano un perenne stato di paura ed ansia.

L’indagato, accusato di atti persecutori, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere, è stato accompagnato in carcere dove permarrà in attesa della convalida.

