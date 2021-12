Strade a Pomezia, al via i lavori di riqualificazione di via Naro

Pomezia – Partiti i lavori di riqualificazione di via Naro. Il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, la predisposizione di una ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento della pavimentazione stradale dei tratti più ammalorati.

“Un importante intervento di riqualificazione – ha spiegato l’Assessora Federica Castagnacci – che interesserà la viabilità stradale e pedonale di un’arteria strategica del comparto industriale di Pomezia. Procederemo alla messa in sicurezza degli incroci, al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica verticale e orizzontale mettendo in sicurezza i tanti cittadini che ogni giorno transitano su via Naro”.

“Proseguiamo con i lavori di riqualificazione delle vie cittadine – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà – Via Naro rappresenta un punto nevralgico importante dove si coniugano destinazione industriale e realtà residenziale-commerciale. Contiamo inoltre di risolvere definitivamente il problema dei frequenti allagamenti grazie all’intervento di riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche”.

