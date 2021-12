Covid-19 a Fiumicino, rinviata l’assemblea popolare de I Tavoli del Porto

Fiumicino – E’ stata rimandata a data da destinarsi l’assemblea popolare de I Tavoli del Porto in programma per domenica 19 dicembre (leggi qui).

Il rinvio dell’assemblea, che si sarebbe tenuta a partire dalle ore 10 in piazza Grassi, si è reso necessario a fronte dell’ordinanza emessa nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre, dal sindaco Esterino Montino (leggi qui) per arginare la diffusione del Covid-19 in città (leggi qui).

La nuova stretta prevede, infatti, la sospensione di “tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico, come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere”.

Tuttavia, fanno sapere da I Tavoli del Porto, proseguiranno le attività del Comitato di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e i confronti con gli organismi istituzionali sulle criticità della realizzazione di approdi per le grandi navi da crociera a Fiumicino.

