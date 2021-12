Covid a Fiumicino, firmata l’ordinanza: stop agli eventi di Natale e niente mercati. Tutti i divieti

Fiumicino – Era stata annunciata nelle scorse ore (leggi qui) e ora il sindaco Montino vara la stretta per arginare la nuova impennata di contagi da Covid-19 a Fiumicino. Il primo cittadino ha così firmato un’ordinanza, valida dalle 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022, che prevede:

– obbligo di mascherina anche all’aperto in tutto il territorio, compresi i parchi pubblici esclusi i casi in cui si svolga attività per il benessere fisico;

– sospensione di tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere;

– sospensione di tutti i mercati rionali;

– ingresso di massimo 20 persone contemporaneamente, esclusi gli operatori, nel mercato coperto di via degli orti;

– divieto di assembramento nelle aree prospicienti le attività commerciali (ad esempio: centri commerciali al chiuso, parchi commerciali all’aperto, attività di ristorazione e fast food con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della popolazione di giovane età);

– ai responsabili delle società e delle associazioni sportive del territorio, il massimo rispetto delle disposizioni previste dai protocolli d’intesa federali nazionali in materia di svolgimento di manifestazioni ed allenamenti;

– ai titolari delle attività di ristorazione il massimo rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi di Covid-19, quali distanziamento dei tavoli, controllo temperature e controllo green pass, sia da vaccinazione che da tampone antigenico con al massimo 48 ore di validità.

La violazione di queste misure prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 a 3000 euro.

“Abbiamo ritenuto necessario estendere l’uso della mascherina all’aperto a tutto il territorio cittadino – spiega il sindaco Montino – e sospendere tutti mercati e le manifestazioni previste da qui alla fine del periodo festivo per evitare il rischio di assembramenti e di ulteriore diffusione del virus”.

“Inoltre, dovranno essere severi i controlli, anche da parte dei gestori, durante le attività sportive, nei ristoranti, nei pressi di centri e parchi commerciali – prosegue -. Saranno intensificati gli interventi della Polizia Locale, in coordinamento con le altre forze dell’ordine”.

“Non è una decisione che ho preso a cuor leggero – conclude Montino -. Purtroppo, però, i dati sono preoccupanti e dobbiamo fare il possibile per invertire la rotta. Serve spingere al massimo la vaccinazione, servono livelli altissimi di prudenza da parte di ciascuno, serve la collaborazione di tutte e tutti e servono nuove misure di contenimento. L’appello è, dunque, rivolto alle cittadine e ai cittadini, agli operatori commerciali, ai gestori di ristoranti e locali: rispettiamo e facciamo rispettare le regole, anche a costo di sembrare insistenti. Ne va della salute di ciascuno e di tutti“.

