Covid ad Anzio, il Comune rinvia la Parata di Natale: “Tuteliamo la salute pubblica”

Anzio – “A tutela della salute della cittadinanza, visti i dati Covid sul territorio, l’appuntamento della Parata di Natale, a Lavinio e ad Anzio, previsto per oggi e domani, è stato rinviato. Invitiamo tutti alla prudenza e ad indossare la mascherina di protezione anche all’aperto, nei luoghi particolarmente affollati”. Lo comunica l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Città di Anzio, Valentina Salsedo, impegnata nel coordinamento della terza edizione del programma Natale sul Mare di Anzio.

