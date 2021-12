La Misericordia di Fiumicino “stoppa” la Festa di Natale e attiva l’assistenza alle famiglie bloccate dal Covid

Fiumicino – “Il monitoraggio costante che la Misericordia fa della diffusione del Covid, stando in prima linea sul fronte dei tamponi, ci ha restituito numeri allarmanti, condivisi con la Asl e con il Sindaco. Per questo avevamo già deciso, in accordo con le autorità, di non fare la tradizionale Festa di Natale con i bambini meno fortunati del nostro Comune, onde evitare il rischio di contagio. Ma questo non vuol dire dimenticarli, anzi. Abbiamo infatti approntato soluzioni alternative”. A parlare è Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia a Fiumicino.

“Il trend di contagi, purtroppo in aumento, ci ha indotto a fermare l’evento di solidarietà organizzato con la collaborazione di Polizia di Stato Sezione Polaria di Fiumicino, Aeronautica militare Distaccamento tecnico di via Portuense, Da Vinci Village, Ufficio Tributi del Comune e ovviamente Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino.

Ciò che non riusciremo a consegnare come regali ai bambini, non andrà certo perso. In parte sarà inserito nei pacchi dono destinati alle famiglie in difficoltà, in parte verrà conservato per essere consegnato appena sarà possibile ricreare l’evento in sicurezza, speriamo addirittura per l’Epifania (contagi permettendo).

Condividiamo la scelta del Sindaco (leggi qui) di evitare qualunque manifestazione che possa creare assembramento sul territorio, nel rispetto dei bambini contagiati e di tutte le famiglie che in questo momento soffrono un isolamento a causa del Covid.

La nostra azione di conforto sul territorio non si ferma. Ricordiamo anche – conclude Cortani – che siamo a disposizione delle famiglie colpite dal Covid e costrette in quarantena. Per molte di loro diventa un problema anche solo fare la spesa, e dunque interveniamo noi a supporto. Per chiamarci, bisogna telefonare al 345 976 6988”.

