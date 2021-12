Lottizzazione abusiva all’ex stazione di Gaeta, il “mistero” sulla variante al Prg

Gaeta – L’indagine per una presunta lottizzazione abusiva è stata coordinata dal Sostituto procuratore della Repubblica di Cassino Luciano D’Emmanuele che ha chiesto e ottenuto il decreto di sequestro preventivo dell’area ex stazione ferroviaria di Gaeta a firma del Giudice delle indagini preliminari Alessandra Casinelli.

La vicenda risulta abbastanza complessa e nasce dalla proposta del Cosind, consorzio sviluppo industriale sud pontino, di una variante urbanistica, senza tener conto – secondo gli inquirenti – della Legge regionale in merito ai piani urbanistici, cioè senza l’approvazione dell’organo regionale. Fatti questi ultimi per i quali sono ritenuti coinvolti dal magistrato inquirente e iscritti nel registro degli indagati il Presidente del consorzio e due consiglieri.

Ma sussisterebbe, anche, sempre secondo il sostituto procuratore e il magistrato che ha firmato il decreto, una possibile responsabilità della Giunta comunale e della dirigente del settore che, sollecitati dal Cosind, avrebbero proceduto ad approvare la variante urbanistica senza verificare se fosse supportata da un idoneo piano attuativo o da un programma urbanistico, come previsto dalla normativa regionale.

Secondo la ricostruzione resa dalla Pg, tramite audizione di testimoni ed esame dei documenti amministrativi, con avviso pubblico il Cosind avrebbe venduto 4 immobili che rientrano nell’area ex ferrovia di Gaeta e nelle more della vendita proceduto a frazionare un lotto di terreno e a seguire un altro lotto che rientra nella stessa area. Dopo la firma del contratto preliminare con una società immobiliare acquirente e mentre si attendeva la stipula dell’atto di vendita definitiva l’ente consortile avrebbe chiesto alla Giunta di Gaeta l’approvazione di una variante al Prg destinando la zona dell’ex stazione ferroviaria di Gaeta a parcheggio, mentre fino a quel momento era destinata a Servizi scolatici.

Secondo le risultanze investigative, solo dopo il perfezionamento della variante urbanistica il Consorzio avrebbe proceduto a stipulare in via definitiva l’atto di compravendita dei fabbricati esistenti e dell’area circostante per un’estensione di 2.737 metri quadrati.

Il procedimento avrebbe però portato ad un aumento della capacità edificatoria.

E nell’aprile scorso la società incaricata di gestire l’area parcheggio avrebbe chiesto una Cila, certificazione di inizio lavori. Al controllo delle forze dell’ordine, poi, sarebbero risultate altre anomalie, ossia la ditta che aveva commissionato i lavori era la società che gestiva il parcheggio, mentre come proprietaria dell’area risultava il Cosind… mentre della società Immobiliare acquirente sembra non vi fosse traccia.

Insomma secondo la magistratura di Cassino la vicenda va approfondita e va valutata l’eventuale responsabilità dei soggetti coinvolti. Ma il sindaco Cosmo Mitrano, non appena ricevuto l’avviso di garanzia, ha indetto una conferenza stampa per chiarire la sua posizione e quella del suo Esecutivo specificando di aver “preso atto di una variante fatta dal Consorzio industriale, perché quell’area è di proprietà consortile, e deciso di destinarla ad area parcheggi come è sempre stato, piuttosto che rischiare che finisse in mani sbagliate” (leggi qui), mentre per ora non arriva alcuna notizia dal Consorzio che abbiamo cercato di raggiungere telefonicamente senza riuscire.

Unica notizia certa, per il momento, è che sono stati notificati 10 avvisi di garanzia, bisognerà vedere ora come evolverà l’indagine.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

