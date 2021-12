Natale 2021 a San Felice Circeo: gli eventi in programma

San Felice Circeo – Da domani, la magia delle feste permeerà la sede del Comune di San Felice Circeo e del centro storico con l’iniziativa “Natale a Palazzo”. Il Municipio si presenterà in un caldo e festoso allestimento natalizio, al quale si aggiungeranno tante iniziative.

L’evento, organizzato dal Consorzio Le Vie di Circe e patrocinato dal Comune, si svolgerà dal 19 dicembre al 9 gennaio 2022 presso il palazzo baronale con ingresso dalle 17 alle 20.

Durante la manifestazione, per la quale si applicheranno i protocolli anti-Covid, sarà possibile partecipare a un tour guidato del palazzo baronale, farsi fotografare su speciali set natalizi, assaggiare il miglior panettone del Lazio preparato da Lorenza Ricci, degustare una selezione di vini di Casale del Giglio e ammirare i giochi di luce del light designer Ettore Marocco.

Inoltre, nei giorni di apertura del palazzo al pubblico, bar e ristoranti del centro storico proporranno menù dedicati alla tradizione culinaria del Circeo.

“Aprire le porte del Comune – commenta Giuseppe Schiboni, sindaco di San Felice Circeo – è spalancarle anche al futuro dopo quasi due anni di pandemia. C’è ancora strada da fare per superare l’emergenza sanitaria ma poter festeggiare (rispettando i protocolli anti-Covid) dopo il Natale blindato di un anno fa, coinvolgendo la nostra comunità, è un grande passo verso il ritorno alla normalità”.

“Sarà un evento – continua – non solo per i residenti di San Felice ma anche per i turisti, in particolare di quelli che, grazie alla recente Spartan Race, hanno scoperto il Circeo, iniziando a visitarlo. E’ un festeggiamento che ha riscontrato un’importante adesione da parte dei ristoratori che promuoveranno le tradizioni culturali ed enogastronomiche del territorio”.

Le date

19-22-23-29-30 dicembre 2021;

2021; 2-6-8-9 gennaio 2022.

Gli orari

Dalle 17 alle 20.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di San Felice Circeo

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di San Felice Circeo, clicca su questo link.