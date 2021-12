Ordinanza anti-Covid a Fiumicino, i ristoranti restano aperti

Fiumicino – Non chiuderanno a Natale i ristoranti di Fiumicino, dove un’ordinanza emanata dal sindaco Esterino Montino ha vietato mercati, mercatini e manifestazioni pubbliche e private (leggi qui).

La nuova stretta, resa necessaria dall’aumento dei casi di Covid-19 in città (leggi qui) e che sarà in vigore dal 19 dicembre al 9 gennaio, non riguarderà infatti le attività di ristorazione del territorio, che potranno rimanere aperte.

Tuttavia, si legge nel documento firmato nella mattinata di sabato 18 dicembre, i gestori dei ristoranti dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le norme attualmente in vigore: solo così potrà essere garantito a tutti, lavoratori e clienti, un Natale in sicurezza.

In particolare, i titolari delle attività di ristorazione dovranno assicurare:

il distanziamento dei tavoli (che dovrà essere di almeno un metro, sia all’aperto che al chiuso);

(che dovrà essere di almeno un metro, sia all’aperto che al chiuso); il controllo della temperatura corporea , che non potrà essere superiore a 37,5°C;

, che non potrà essere superiore a 37,5°C; il controllo del green pass “base”, e cioè quello erogato sia a fronte della vaccinazione che a seguito di un tampone antigenico negativo (con al massimo 48 ore di validità). Chi è sprovvisto di green pass “base”, infatti, non può accedere ai ristoranti ( leggi qui

La violazione di queste misure, ricorda l’ordinanza del sindaco Montino, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 400 a 3000 euro.

