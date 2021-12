Palidoro, il consigliere Capolei visita il Bambin Gesù: “Grazie per il lavoro che fate”

Fiumicino – “Questo pomeriggio ho visitato il reparto di neuroriabilitazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e la Casa Ronald Palidoro, accompagnato da Ilaria Bartoli, consigliera comunale di Nettuno, Maria Teresa Tomei e Maria Fernanda Posillipo dell’associazione ‘Un angelo per amico’, da Gildo Armillei, dell’associazione ‘La pecora nera’, da Carla Magliocchetti, della Onlus “Andos Nettuno Anzio”, e dallo scrittore Michele Cioffi”.

Inizia così una nota diffusa da Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della Commissione Sanità, che spiega: “Ho trovato operatori molto preparati e gentili che ho ringraziato per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno“.

“La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald mette a disposizione una struttura che offre ospitalità e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il percorso di cura o di terapia ospedaliera, che rappresenta una vera eccellenza per la nostra regione. Lavoreremo in Commissione Sanità – annuncia Capolei – per dare al Bambin Gesù, a Casa Ronald, e a tutte le realtà importanti del nostro territorio, tutto il sostegno di cui hanno bisogno”.

