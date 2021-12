Troppi contagi a Fiumicino, Severini: “Bene il Sindaco a fermare gli eventi di Natale. Ora chiudere le scuole subito e rispettare le regole”

Fiumicino – “Anche quest’anno ci stiamo inoltrando verso il pieno delle festività natalizie, ma non possiamo negare che la situazione contagi da Covid non sia variata di molto rispetto all’anno scorso, anzi. Ci stiamo dirigendo verso il picco di contagi: oltre 460 casi totali, è quanto si legge nell’ultimo bollettino della Asl Roma 3″.

A parlare è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge: “Numeri così non forse non si erano mai visti nemmeno durante il pieno della pandemia. Questo a dimostrazione che, anche se il vaccino agisce sui sintomi, non agisce sulle positività. Inoltre, la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano alla Asl, perché le comunicazioni arrivano in ritardo o non arrivano per niente. Il tutto, infatti, è gestito dalla cittadinanza responsabile, che fornisce le comunicazioni sulle positività”.

“Non sarà forse il caso di anticipare la chiusura delle scuole, e delle palestre scolastiche, soprattutto in vista delle feste? Il 90% dell’epidemia sta partendo proprio da lì, con tutte le classi in quarantena – prosegue -. Anche con un solo alunno positivo in classe, le famiglie si ritroveranno insieme ai propri figli a trascorrere le feste di Natale in quarantena nonostante la possibile negatività”.

“Senza tralasciare la questione degli eventi di Natale: non dimentichiamo che spesso chi è asintomatico e non sa di avere il Covid, esce, va tranquillamente in giro e contagia gli altri ancora di più. Bene ha fatto il Sindaco ad emanare l’ordinanza per vietare gli eventi pubblici di Natale e limitare al massimo le possibilità di assembramento (leggi qui). Invitiamo tutti a non abbandonare il senso civico e la responsabilità che abbiamo nel proteggere chi ci circonda, rispettando le regole e non andando contro le disposizioni”, conclude.

