5000 di Natale al Cetorelli: Ungania della Old Stars Ostia vince la gara al femminile

Fiumicino – Grande atletica allo Stadio Cetorelli di Fiumicino. Ieri è stata inaugurata la pedana del salto in alto (leggi qui) e si è svolta la doppia competizione in pista. Non solo lo Staffettone della 4×100 di Natale, ma anche i 5000 metri.

E la 5 km degli amatori e degli appassionati di sport ha visto primeggiare, tra le tre serie maschili Luca Santorum della Roma Acquacetosa in 15:46.37. Secondo Danilo Martin del Gsbr in 15:49.53, terzo gradino del podio per Federico Roncaccia dell’Atletica Roma Acquacetosa che ha chiuso in 15:55.51.

Nella classe femminile prima Giovanna Ungania della Oso Old Stars Ostia in 19:17.36, seconda Kalliopi Schistocheili dell’Asd RomaAtletica Footworks in 19:30.43, terza classificata Cecilia Flori dell’Asd Atletica Villa Guglielmi che ha chiuso in 19:45.67.

(foto@OsoOldStarsOstia/Facebook)

