Bruno Rosetti riceve la medaglia di bronzo di Tokyo, per la finale del 4 senza

Bellissimo regalo di Natale per Bruno Rosetti che ha potuto stringere nelle mani la sua medaglia di bronzo ottenuta dal CIO per non aver potuto disputare la finale olimpica nel quattro senza per essere risultato positivo al Covid-19. La consegna è avvenuta durante il Consiglio Coni, da parte del presidente Giovanni Malagò, del presidente Giuseppe Abbagnale e del segretario generale Carlo Mornati.

Un momento di felicità per il “gigante” di Ravenna, che veste i colori del CC Aniene, dopo aver trascorso la sua Olimpiade in quarantena a Tokyo non prima di aver contribuito a portare in finale il quattro senza insieme a Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Matteo Castaldo. Per la cronaca, prima di raggiungere il campo di regata per disputare la finale, Rosetti a un controllo di routine anticovid è risultato positivo e quindi costretto a uno stop forzato.

Al suo posto è salito Marco Di Costanzo che, insieme agli altri tre compagni di barca, ha portato l’armo azzurro sul podio. Per gli annali della storia remiera olimpica la medaglia di bronzo nella punta è stata vinta dal “cinque senza” con Bruno Rosetti, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Presenti alla consegna anche il consigliere del canottaggio del CC Aniene Andrea Pignoli, il segretario generale della Federcanottaggio Maurizio Leone e la team leader di Tokyo 2020 Ambra Di Miceli. (canottaggio.org)

(foto@canottaggio.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport