Dramma a Ostia, 74enne precipita dal secondo piano e muore

Ostia – Dramma in via Alessandro D’Aste, a Ostia, dove un uomo di 74 anni è morto precipitando dal secondo piano del palazzo in cui abitava.

A dare l’allarme, nella tarda mattinata di domenica 19 dicembre, è stata la sua badante, l’unica persona con cui l’anziano viveva.

Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, il 74enne si sarebbe lanciato di sotto volontariamente, morendo sul colpo. Il cadavere è stato rinvenuto nel cortile condominiale su cui si affaccia la sua abitazione, in una traversa di viale Capitan Casella.

L’uomo, ha riferito la figlia ai carabinieri intervenuti sul posto, era malato da tempo, e potrebbe aver deciso di compiere il drammatico gesto per porre fine alle sue sofferenze. In casa non è stato trovato alcun biglietto o messaggio d’addio.

