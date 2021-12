Nettuno, 5mila euro di Reddito di cittadinanza… con documenti falsi: arrestata

Nettuno – E’ andata alle Poste per ritirare il Reddito di cittadinanza maturato da gennaio 2021, una somma pari a 4mila e 900 euro, ma qualcosa non è andato per i verso giusto.

Una donna nomade di 48 anni, ieri pomeriggio, ha raggiunto l’ufficio postale di Nettuno, esibito i documenti e chiesto di entrare in possesso della somma. Quei documenti, però, hanno insospettito il dipendente postale che ha preferito chiamare i Carabinieri di Anzio.

I militari hanno constatato, in effetti che si trattava di documenti falsi e hanno arrestato la donna con l’accusa di aver cercato di ottenere indebitamente il beneficio.

Probabilmente già nella giornata di domani la donna comparirà davanti al giudice per essere giudicata con rito direttissimo e il rischio per il reato riscontrato dalle forze dell’ordine è la reclusione da due a sei anni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

