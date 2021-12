Una bomba d’acqua ad Abu Dhabi e tutta tricolore. La staffetta maschile della 4×50 stile libero si prende il titolo mondiale, che scrive la storia del nuoto azzurro. Una formazione meravigliosa in acqua mette dietro la Russia e poi l’Olanda a forza di potenza e di carattere. Deplano apre le danze e Zazzeri risale al secondo posto. Frigo lo conferma e Miressi si prende il titolo finale, conservando l’eredità dei compagni in vasca.

Il tempo della storia è quello di 1:23.61. Ai Mondiali in corta l’Italia prosegue la favola del 2021: “Ci siamo ripresi quello che ci è stato tolto nella 4×100 – dice Zazzeri a margine della finale – non era facile vincere. Sono campione del mondo..”. Deplano prosegue: “Spettacolare.. non pensavo di conquistare il titolo. Siamo arrivati primi.. l’importante”. Frigo dopo il bronzo olimpico, con i cinque cerchi tatuati sul cuore, dichiara ai microfoni di Raisport: “Vincere per me è bellissimo.. mai immaginato”.

Miressi conclude: “Ci credevamo da questa mattina. Grande staffetta. Siamo stati più bravi degli Stati Uniti.. contentissimi..”.

(foto@G.Perottino/DBM)

