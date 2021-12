Aumentano i contagi, anche a Minturno mascherine obbligatorie all’aperto: l’ordinanza

Minturno – Qualche giorno fa il sindaco di Minturno in previsione della maggiore affluenza di persone nelle zone coinvolte dall’evento “Scauri On ice 2021/2022” e la manifestazione “Il Villaggio di Natale sul Lungomare” aveva emesso ordinanza con la quale stabiliva che nelle zone interessate, ossia nel tratto del Lungomare compreso tra via Italo balbo e via Capolino I, nell’Arena Mallozzi e nella Villa comunale di piazza Caio Mario vi fosse l’obbligo di utilizzo delle mascherine.

A seguire due casi accertati di positività al Covid 19 nel plesso scolastico “Cristoforo Sparagna” ha indotto il primo cittadino di Minturno a emettere ulteriore ordinanza di chiusura in via precauzionale della scuola, ma solo nella giornata di oggi.

Nel pomeriggio di oggi, invece, Stefanelli con un post su fb ha reso noto che “i contagi sono tornati a salire anche nella nostra comunità, in particolare modo i contagi intrafamiliari e scolastici.

Occorre avere nuovamente molta attenzione e senso di responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi.

Per questo ho appena emesso l’ordinanza che rende obbligatorio, da martedì 22 dicembre fino al 9 gennaio, l’uso della mascherina all’aperto su tutto il territorio comunale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno