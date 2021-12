Casal Palocco, beccato ubriaco al volante rifiuta l’alcol test: denunciato

Ostia – Si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test: per questo un 45enne è stato denunciato dai carabinieri di Casal Palocco.

L’uomo, visibilmente ubriaco, era alla guida della sua auto. Sorpreso dai militari, impegnati in un’operazione di controllo straordinario del territorio durante il weekend appena trascorso, il 45enne è stato fermato, ma si è sottratto all’accertamento del suo tasso alcolemico, evidentemente ben oltre il limite consentito. Così, l’uomo è stato denunciato a piede libero.

Ancora a Casal Palocco, un ragazzo di 19 anni è stato trovato in possesso di 2,48 grammi di hashish e, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 8,1 grammi della medesima sostanza e di materiale per confezionare lo stupefacente. Il giovane è stato quindi denunciato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A Vitinia, invece, a seguito di controlli eseguiti dalla locale stazione dei carabinieri, due esercizi commerciali sono stati sanzionati amministrativamente per 300 euro complessivi, poiché non avevano rispettato gli orari di accensione delle video-lottery.

Infine, un 22enne romano è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Ostia poiché, a seguito di un controllo della circolazione stradale, è stato accertato che non ha mai conseguito la patente di guida.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.