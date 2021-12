Covid a Fiumicino, nuova ordinanza di Montino: ingressi contingentati nei mercati settimanali

Fiumicino – Dopo il caos di questa mattina al mercato di Fregene (leggi qui), il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, al fine di non creare disparità di trattamento rispetto alle diverse modalità di vendita soprattutto per quanto riguarda le grandi strutture commerciali, ha appena emanato una nuova ordinanza che modifica quella firmata sabato scorso (leggi qui) solo ed esclusivamente nella parte che riguarda i mercati settimanali e/o rionali.

Nello specifico, la nuova ordinanza prevede il regolare svolgimenti dei mercati rionali e settimanali con contingentamento degli ingressi nelle modalità di seguito descritte:

– Mercato del sabato di Fiumicino, sito in Via della Foce Micina: accesso contingentato di un numero massimo di 400 persone in contemporanea, esclusi gli operatori addetti al commercio su aree pubbliche;

– Mercato del Giovedì di Isola Sacra, sito in L.go Paolo Borsellino: accesso contingentato di un numero massimo di 200 persone in contemporanea, esclusi gli operatori addetti al commercio su aree pubbliche;

– Mercato del Lunedì di Fregene, sito in V. Fertilia/Via Recco: accesso contingentato di un numero massimo di 250 persone in contemporanea, esclusi gli operatori addetti al commercio su aree pubbliche;

– Mercato del Giovedì di Passoscuro, sito in P.zza Domenica Santarelli: accesso contingentato di un numero massimo di 200 persone in contemporanea, esclusi gli operatori addetti al commercio su aree pubbliche.

Rimangono invariate le disposizioni della precedente ordinanza per quanto riguarda l’uso della mascherina all’aperto su tutto il territorio, la sospensione di tutte le manifestazioni, pubbliche o private, aperte al pubblico come mercatini, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere, i divieti di assembramento nelle aree prospicienti le attività commerciali, il contingentamento degli ingressi al mercato di via degli Orti e quanto altro previsto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.