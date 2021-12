Fiumicino, alla Misericordia una Land Rover per le emergenze sul territorio

Fiumicino – Se c’è una cosa che caratterizza i volontari della Misericordia, è il non aver paure delle sfide. Non a caso nel periodo più terribile della pandemia, una squadra di volontari partì alla volta della Lombardia, zona rossa con ospedali vicini al collasso, per mettersi a disposizione del servizio di emergenza 118.

Oggi, in prossimità del Natale, arriva un regalo, da parte del Governatore di tutto il Consiglio delle Misericordie e del magistrato della Misericordia di Fiumicino, un regalo a disposizione di tutti i volontari dell’area emergenze: una Jeep Land Rover, attrezzata di tutto punto per essere in grado di raggiungere tutte le zone impervie del nostro territorio, a disposizione di tutte le esigenze comunali.

“E’ un modo – spiega Elisabetta Cortani, Governatrice della Misericordia di Fiumicino – per ripagare i nostri ragazzi dell’impegno e del sacrificio speso su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio comunale, a servizio dell’Amministrazione comunale e del Comando di polizia locale . E ovviamente di tutti i cittadini.

Il nuovo mezzo infatti – prosegue Cortani – è dotato di tutto ciò che serve per affrontare le emergenze di ogni natura, da quelle idrogeologiche a quelle antincendio; particolare attenzione alla ricerca e soccorso in ambiente impervio e al cosiddetto soccorso tecnico. Siamo fieri di questo traguardo e di essere riusciti a raggiungere tale risultato. A nome di tutto il Consiglio auguro ai volontari e a tutta la città un sereno Natale”.

