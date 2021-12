Fiumicino – Un brutto incidente si è verificato stamattina tra due auto in via Campo Salino all’incrocio con Salimece.

Ad intervenire tempestivamente sono stati i sanitari dell’Ares 118 che hanno prestato soccorso ai feriti.

Foto 3 di 3





Una donna in codice rosso e un ragazzo in codice giallo per un trauma cranico sono stati trasportati al San Camillo di Roma. Un altro ferito, invece, è stato trasportato all’Aurelia in codice giallo per una cervicalgia e trauma alle mani.

Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente.

