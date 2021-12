Ladispoli, chiude il consorzio del quartiere Cerreto

Ladispoli – “Dopo 40 anni i cittadini di Ladispoli sono finalmente entrati in possesso del quartiere Cerreto, e finalmente otterranno le risposte che attendevano da tempo”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che il Consiglio comunale ha deliberato la chiusura del Consorzio Cerreto, con l’acquisizione al patrimonio pubblico di tutte le aree pubbliche.

“Per Ladispoli è un giorno storico, cala finalmente il sipario su una storia lunga e travagliata che, soprattutto negli ultimi anni, ha creato notevoli disagi ai residenti. Il Consiglio comunale ha formalizzato la conclusione del ruolo svolto dal Consorzio, prendendo possesso di strade, rete idrica, illuminazione, aree verdi, zone di parcheggio e servizi pubblici, su cui potrà intervenire con opere di manutenzione e riqualificazione. Lavori che fino ad oggi non il Comune non poteva effettuare non avendo la titolarità delle aree.

L’epilogo del Consorzio è importante anche per la tribolata vicenda della mancata metanizzazione del quartiere, dove è in atto una convenzione con l’Agip. Nonostante l’accordo lo prevedesse, il Consorzio non ha mai richiesto all’azienda di avviare il processo di metanizzazione.

Ora che il Comune subentrerà nei rapporti giuridici con l’Agip, in attesa che si concluda la procedura di gara gestita dal Comune di Civitacecchia, saremo noi a chiedere alla società di adempiere ai suoi doveri.

Inoltre, alla ripresa dei lavori di manutenzione del manto stradale, prevista per febbraio/marzo del prossimo anno, nel quartiere Cerreto partiranno anche i lavori di riqualificazione del manto stradale sulle arterie principali”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link.