Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Sarà un vero e proprio ribaltone quello che si prospetta per la settimana di Natale, un mese di dicembre iniziato sotto media con frequenti irruzioni fredde e neve che ha raggiunto anche le pianure in netta controtendenza rispetto alle prime due settimane. Ma che cosa è successo ai modelli matematici che fino a qualche giorno fa intravedevano un Natale freddo e nevoso? Hanno semplicemente sottovalutato l’importanza del regime atlantico ereditando un errore se cosi possiamo dire che si è trascinato oltre il dovuto, errore che adesso svanisce mostrando il vero volto della tendenza. Il responso ormai quasi definitivo evidenzia un vero e proprio compromesso tra le correnti molto fredde di matrice russa e quelle atlantiche a favore di un lungo e vasto canale depressionario che abbraccerà l’intero nord Europa. All’interno di questa cintura correnti russe e correnti atlantiche confluiranno per alimentare una serie di depressioni in grado di agire simultaneamente da est a ovest. Queste depressioni avranno caratteristiche molto umide e molto miti sul comparto occidentale e saranno invece molto fredde su quello nord orientale. All’Italia spetterà la porzione mite con correnti meridionali, nuvolosità in aumento e piogge. Ci arriveremo per gradi. In una prima fase, tra il 20 e il 22 dicembre tra la depressione atlantica e la saccatura fredda ci sarà ancora in auge un istmo di alta pressione che tuttavia avrà sempre meno spazio a disposizione sull’Europa occidentale.

METEO LUNEDI’ 20 DICEMBRE. Al Nord: Tempo stabile con foschie e nebbie in Val Padana in sollevamento dal pomeriggio; nuvolosità in aumento al Nordovest. Temperature stabili, massime tra 9 e 14.

Centro: E sulla Sardegna nubi in aumento a partire da Ovest, in estensione entro sera anche alle Adriatiche, qui con isolati piovaschi. Temperature minime in rialzo, massime tra 8 e 13.

Sud: Aumento della nuvolosità, isolate piogge dal pomeriggio tra Campania e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 10 e 14, fino a 16°C in Sicilia.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: le correnti si dispongono pur temporaneamente da Ovest, risultando più umide. Nubi dunque in generale aumento da Ovest verso Est specie su Toscana e Umbria, con anche qualche pioviggine non esclusa quindi sui settori toscani, localmente su quelli umbri. Temperature in calo nei valori massimi, minime in rialzo.Venti deboli o loalmente moderati da O-NO, temporanee forti raffiche tra livornese e pisano.

Commento del previsore Lazio

Fredde correnti di matrice continentale transiteranno su medio adriatico e Sud Italia, lambendo i settori del medio Tirreno e garantendo giornate dal tempo stabile e soleggiato fino a domenica; contesto climatico più freddo specie tra notte e mattino, con gelate diffuse sulle pianure della medio-alta Toscana, settori umbri, Lazio interno e fondovalle appenninici. Da lunedì le correnti gireranno gradualmente da Ovest, favorendo infiltrazioni umide responsabili di un generale e progressivo aumento della nuvolosità e anche di qualche debole pioggia; temperature minime in aumento. Prognosi ancora incerta invece per il Natale, che ad oggi si prospetta instabile o perturbato.

(Fonte: 3B Meteo)