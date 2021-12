Ostia, coppia sorpresa a bordo di un’auto rubata con chiavi e grimaldelli

Ostia – Un 37enne romano e una 21enne bulgara sono stati sorpresi dai carabinieri a bordo di un’auto rubata in via Marino Fasan, a Ostia.

Nel veicolo, sottratto al legittimo proprietario a Napoli, sono stati rinvenute chiavi alterate e grimaldelli: tutti oggetti comunemente utilizzati per rubare e saccheggiare auto. Non è chiaro per quale motivo i due si trovassero ad Ostia, ma è certo, sostengono i militari, che non siano nuovi a questo tipo di reati.

La coppia è stata denunciata in stato di libertà per i reati di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

