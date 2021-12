Roma-Lido, ancora guasti. E la riapertura delle stazioni sembra un miraggio

Ostia – Ennesimo lunedì di fuoco per i pendolari della Roma-Lido, la linea ferroviaria che collega Ostia al centro della città.

Anche oggi, infatti, un guasto tecnico ha reso necessaria l’interruzione del servizio – attualmente limitato alla tratta Lido Centro-Eur Magliana (leggi qui) – per più di tre ore, dalle sei alle nove e mezza circa del mattino, proprio nella fascia orario più “calda” della giornata.

Ai tanti passeggeri non è rimasta dunque altra scelta se non quella di affollare le navette sostitutive, attivate ben mezz’ora dopo (clicca qui), con buona pace di chi sarebbe voluto arrivare in orario a lavoro.

Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di “inconvenienti tecnici” – così Atac ha definito quello di stamattina (clicca qui) – che, negli scorsi mesi, si sono abbattuti sul “trenino”: dalla linea aerea (leggi qui) ai tabelloni informativi (leggi qui), infatti, sulla Roma-Lido sembra esserci davvero poco – o niente – che funzioni come dovrebbe.

E pare veramente difficile che la situazione possa cambiare per il 31 dicembre, la data in cui – stando all’annuncio di Atac (leggi qui) – dovrebbero riaprire le stazioni di Cristoforo Colombo, Castel Fusano e Stella Polare, chiuse dal settembre scorso (leggi qui).

L’interrogativo più urgente è quello dei treni a disposizione della linea: fra revisioni (leggi qui) e incidenti (leggi qui), al momento i convogli in servizio sono infatti solo tre (di cui uno di riserva); un numero decisamente insufficiente a garantire una frequenza inferiore o almeno pari ai 35 minuti.

E, sebbene l’assessore capitolino Eugenio Patanè abbia promesso, a partire dal 7 gennaio, due treni in più – che dovrebbero rientrare dalla revisione (leggi qui) -, non è chiaro se l’Agenzia nazionale per la sicurezza nelle ferrovie (Ansfisa) ne consentirà il ritorno sulle rotaie per allora, né se la richiesta del Comitato pendolari Roma-Ostia di spostare due convogli dalle metro A e B (leggi qui) sarà finalmente accolta dal Campidoglio.

Alla carenza dei convogli va poi ad aggiungersi il problema della linea aerea, i cui lavori di ripristino – previsti dal progetto “Metromare” annunciato dalla giunta Zingaretti (leggi qui) – dovrebbero partire agli inizi del 2022: basterà davvero anticipare la chiusura della linea alle 21 e lavorare di notte, o sarà necessario interrompere il servizio anche di giorno?

Insomma, nonostante gli ambiziosi progetti di Atac, Cotral ed Astral (che co-gestiranno il “trenino” fino al luglio prossimo, leggi qui), nulla sembra far sperare in tempi migliori per la Roma-Lido. Ed il suo futuro prossimo sembra, con i fatti alla mano, più incerto che mai.

Il Faro online (Foto © gruppo Facebook Utenti Ferrovia Roma-Lido) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.