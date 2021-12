Servizio Civile Universale al Comune di Sabaudia, al via le domande di partecipazione

Sabaudia – Il Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale. Anche in questo 2022 l’Amministrazione comunale di Sabaudia ha ottenuto l’approvazione dei progetti in prosecuzione con quelli avviati lo scorso anno nell’ambito della pianificazione denominata “Sabaudia Cultura ed Educazione” ed è quindi tra le sedi italiane in cui è possibile fare domanda.

I posti disponibili presso l’Ente sono 48 divisi tra le due progettualità accreditate, “Sabaudia per i beni culturali 2” e “Sabaudia per l’educazione 2”, e come sempre interessano ragazzi tra i 18 e i 28 anni, anche se iscritti ad un percorso di studi, i quali avranno l’opportunità di dedicarsi per dodici mesi alla comunità della città delle dune percependo un contributo mensile di 444,30 euro.

I candidati dovranno presentare le domande di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022.

Sul sito istituzionale del Comune è stata istituita una apposita pagina, raggiungibile al link https://bit.ly/3264ZJu, dove poter reperire il bando integrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione, inclusi i requisiti necessari per poter presentare la richiesta di partecipazione al Servizio Civile Universale.

Per ogni informazione e richiesta di supporto è possibile contattare gli operatori di NOMINA Srl, società che supporta l’Ente comunale nelle procedure del Servizio Civile Universale, ai numeri 0802146189/3292417478.

