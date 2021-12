Stagni di Ostia, anziano perde il controllo dell’auto e precipita nel canale

Ostia – Incidente in via Agostino Chigi, a Stagni di Ostia, dove un’auto, guidata da un uomo sulla settantina, è precipitata nel canale. Il veicolo, per cause ancora da accertare, ha rotto la barricata per poi fare un salto nel vuoto di circa sei metri. Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, impegnati a estrarre il guidatore, vivo e lucido mentalmente, dalle lamiere dell’auto, e il personale sanitario dell’Ares 118. L’anziano è stato quindi trasportato in codice rosso al Campus Biomedico di Roma.

